مادورو يعلق على استفتاء في فنزويلا حول إيسيكويبو

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الاستفتاء التاريخي للدفاع عن حقوق بلاده في إقليم إيسيكويبو أعاد فنزويلا إلى الوقوف على قدميها.

وأضاف مادورو في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بنتائج الاستفتاء: "استفتاء تاريخي أعاد لفنزويلا إمكانية الوقوف على قدميها مجددا. تحدث الشعب الفنزويلي بصوت عال وواضح. هذا النصر يعود إلى كل شعب فنزويلا".

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وأشار ماودرو إلى أن الاستفتاء، كان نجاحا كاملا لفنزويلا والديمقراطية.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الانتخابات الفنزويلية إلفيس أموروسو، إن أكثر من نصف المواطنين الفنزويليين الذين يتمتعون بحق التصويت شاركوا في استفتاء استشاري دفاعا عن مطالبات البلاد بإقليم إيسيكويبو، الذي تتنازع عليه فنزويلا مع بريطانيا وغويانا المجاورة على مدى أكثر من 150 عاما.

ووفقا له تضمن الاستفتاء 5 أسئلة، رد عليها بالإيجاب أكثر من 95٪ من المواطنين.

يوم أمس الأحد، صوت الفنزويليون في استفتاء تشاوري حول حماية حقوق بلادهم في إقليم إيسيكويبو المتنازع عليه منذ القرن التاسع عشر - حيث كثفت الحكومة الفنزويلية جهودها لاستعادة الإقليم بعد أن بدأت سلطات غويانا في تسليم المناطق الغنية بالثروات الباطنية في الجرف القاري المتنازع عليه، لشركات نفط أجنبية لاستثمارها.

المصدر: نوفوستي