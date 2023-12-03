منفذ الهجوم قرب برج إيفل بايع "داعش" بتسجيل فيديو ووالدته أنذرت الشرطة قبل الحادث!

قال المدعي العام الفرنسي جان-فرنسوا ريكار الأحد إن منفذ الهجوم قرب برج إيفل السبت، بايع تنظيم "داعش" في شريط مصور قبل تنفيذ العملية.

وأوضح ريكار خلال مؤتمر صحافي أن المنفذ أرمان رجابور مياندواب وهو فرنسي من أصل إيراني يبلغ السادسة والعشرين تكلم بالعربية في الشريط المصور وأعلن "دعمه للجهاديين الذين ينشطون في مناطق مختلفة". وأضاف المدعي العام أن والدة منفذ الهجوم أبلغت الشرطة بقلقها من تصرفاته في أكتوبر الماضي "بسبب انطوائه على نفسه".

وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر قد نددت في وقت سابق الأحد بـ"الجريمة الشنيعة" في مقابلة مع مجموعة "فونكي" الإعلامية.

مساء السبت، طعن الفرنسي الإيراني أرمان راجابور مياندواب (26 عاما) سائحا يبلغ 23 عاما يحمل الجنسيتين الألمانية والفلبينية. من ثم هاجم رجلين آخرين بمطرقة ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة وهما فرنسي يبلغ 60 عاما وبريطاني يبلغ 66 عاما وأُصيب في عينه، بحسب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا.

وأوقف المهاجم بعيد الاعتداء وأودع الحبس الاحتياطي.

وقالت فيزر "يعكس عمل العنف الوحشي هذا مدى خطورة التهديد الذي يشكله الإرهاب الإسلامي".

وأضافت "تقاتل ألمانيا جنبا إلى جنب مع فرنسا ضد الإرهاب الإسلامي. تعمل أجهزتنا الأمنية بتعاون وثيق".

المصدر: AFP