نيجيريا تدعو المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع

دعت نيجيريا المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، والسماح له ولعائلته بمغادرة البلاد، وفق ما أفاد به وزير الخارجية النيجيري.

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وقال الوزير يوسف توغار في تصريح لقناة "تشانلز تيليفيجن" المحلية، اليوم الأحد: "نطالبهم بالإفراج عن محمد بازوم لكي يتمكّن من مغادرة النيجر".

وأضاف: "بذلك لن يكون قيد الاحتجاز. سيتوجه إلى بلد ثالث يتم الاتفاق عليه"، مضيفا "ثم، نبدأ الحديث عن رفع العقوبات"، مشيرا إلى أن "الفرصة سانحة. نحن مستعدون على الدوام ومنفتحون على الاستماع إليهم، الكرة الآن في ملعبهم".

وبازوم محتجز مع زوجته وابنه في مقر إقامته الرئاسي في نيامي، منذ الإطاحة به بانقلاب عسكري في 26 يوليو.

ويحكم النيجر منذ انقلاب 26 يوليو نظام عسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني. وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد لوحت بتدخل عسكري لإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه، وفرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشدّدة على النيجر.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في العاشر من ديسمبر في العاصمة النيجيرية أبوجا، لبحث الأوضاع في المنطقة التي شهدت منذ عام 2020 انقلابات في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر.

وفي نهاية نوفمبر، شهدت سيراليون العضو في "إكواس" محاولة انقلاب أوقعت 21 قتيلا.

والسبت ندد أومارو سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو العضو في "إكواس"، بـ"محاولة انقلاب" شهدتها البلاد في أعقاب أعمال عنف دامية جرت في العاصمة هذا الأسبوع بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني أوقعت قتيلين على الأقل.

المصدر: أ ف ب