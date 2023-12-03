 
مباشر

تسجيل زلزال جديد قبالة سواحل الفلبين

أخبار العالم

تسجيل زلزال جديد قبالة سواحل الفلبين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wj42

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC )، اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة سواحل الفلبين.

ووفقا لبيان المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.35 بالتوقيت العالمي (13.37 بتوقيت موسكو) على بعد 52 كيلومترا شمال شرق مدينة بيسلينج.

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلاديش
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلاديش

وأشار البيان إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 56 كيلومترا.

ولم ترد معلومات بعد، عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية.

يوم أمس السبت، تم تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للفلبين.

ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 63 كيلومترا. وأعقب ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية، قوة بعضها 6.4 درجة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا