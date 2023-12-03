ترامب يعلن "حملة صليبية" ضد بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "مشاركته في سباق الانتخابات الرئاسية هي حملة صليبية ضد الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يدمر الديمقراطية في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب، في كلمة أمام أنصاره في ولاية أيوا في 2 ديسمبر: "هذه الحملة هي حملة صليبية عادلة، لتحرير جمهوريتنا من بايدن والمجرمين في إدارة بايدن".

إقرأ المزيد

وشدد ترامب على أن الرئيس الأمريكي الحالي، "لا يدافع عن الديمقراطية الأمريكية، بل يدمرها".

وقال ترامب: "إنهم يريدون فرض الرقابة على كل ما تقولونه. إنهم يريدون السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها. إنهم يريدون تحديد السيارات التي ستقومون باستخدامها. يريدون تغيير كل شيء. هؤلاء الناس مرضى".

وتابع ترامب: "أعدكم، سينتهي حكمهم حتما في حال عودتي إلى البيت الأبيض. وستعود أمريكا دولة حرة مرة أخرى".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. في 25 أبريل، أعلن بايدن أنه سيسعى لإعادة انتخابه لمنصب الرئاسة. وفي نوفمبر 2022، أعلن ترامب دخوله السباق الانتخابي.

المصدر: تاس