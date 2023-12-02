ستولتنبرغ يدلي باعتراف صعب حول أوكرانيا

قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الدول الأوروبية تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة ولا يمكنها توسيع إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وأضاف، في تصريح نقلته قناة N-tv الألمانية: "لسنا في حالة تسمح لنا بالعمل معا بشكل وثيق كما ينبغي. وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويجعل من الصعب توسيع الإنتاج".

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ودعا ستولتنبرغ إلى إيجاد حل لمشكلة تشتت صناعة الدفاع الأوروبية. وكمثال على الوضع الذي يتطلب التحسين، أشار إلى وجود نقص حاد في القذائف بالجيش الأوكراني.

وشدد أمين عام الناتو، على وجود "قحط في القذائف" لدى القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، اتفق وزراء الخارجية والدفاع بدول الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي، على خطة تنص على توريد مليون ذخيرة إلى أوكرانيا بحلول مارس 2024.

ولكن في أوائل نوفمبر، صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين بأن دول الاتحاد الأوروبي تمكنت حتى الآن من نقل 300 ألف قذيفة فقط إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

كما اعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده لنظام كييف في الوقت المحدد.

المصدر: نوفوستي