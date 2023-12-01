الإمارات تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول غزة الاثنين القادم

أعلنت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة أن أبو ظبي طلبت عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في قطاع غزة يوم الاثنين 4 ديسمبر.

وقالت نسيبة: "تطلب الإمارات بانتظام عقد جلسات لتسليط الضوء على الوضع وإبقاء المجلس يركز على هذه الأزمة. على سبيل المثال، طلبنا للتو إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن يوم الاثنين حول استئناف الأعمال القتالية".

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وأضافت "نحن نعتقد أن حياة سكان غزة على المحك، وأنهم يعتمدون على شريان الحياة الممثل بالمساعدات الإنسانية الواردة، ومن الواضح أن 200 شاحنة يوميا ليست كافية، كما أن عدد المعابر [التي تمر عبرها المساعدات الإنسانية] ليس كافيا، لذلك نريد تقديم مشروع قرار. لقد قمنا بتوزيعه على أعضاء مجلس الأمن ونقوم بجمع التعليقات والردود عليها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس مقتل نحو 200 فلسطيني من سكان القطاع في القصف الإسرائيلي الذي استؤنف اليوم الجمعة بعد انتهاء فترة الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام.

المصدر: تاس