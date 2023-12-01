قراء مجلة ألمانية عن بيربوك: "هذه المحرضة ليس لديها أي فكرة عن الدبلوماسية والمفاوضات"

انتقد قراء مجلة Tagesspiegel، مطالبة وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الرئيس فلاديمير بوتين بإنهاء النزاع دون تنازلات من أوكرانيا.

وكتب أحد المعلقين: "لا أحد يأخذ هذه المطالب على محمل الجد".

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وقال آخر: "هذه المحرضة ليس لديها أي فكرة عن الدبلوماسية والمفاوضات".

ولاحظ ثالث: "إنها تبالغ في تقدير نفسها".

وقال قارئ رابع: "هي، كما هو الحال دائما، يمكن أن تطلب الكثير. وكما هو الحال دائما، لا أحد يهتم بذلك".

واستنتج قارئ آخر: "ستكون هناك فضيحة بسبب تصريحاتها هذه".

وفي حديثها في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن المفاوضات أو التنازلات من أوكرانيا ليست ضرورية لإنهاء النزاع.

وقبل ذلك، صرحت الوزيرة الألمانية بأن انخفاض الاهتمام بالصراع في أوكرانيا، قد يؤدي إلى عواقب سلبية.

المصدر: نوفوستي