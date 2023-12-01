مجلة: واشنطن لن تقر مساعدة كييف بمعزل عن إسرائيل حتى في بداية عام 2024

لن يوافق الكونغرس الأمريكي على طلب تقديم تمويل إضافي لأوكرانيا بمعزل عن المساعدة لإسرائيل وتشديد السيطرة على الحدود الأمريكية حتى بعد نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2024.

أعربت عن هذا الرأي مجلة The American Conservative، وأشارت إلى أنه على الرغم من موافقة زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على تمويل أوكرانيا، إلا أن عدد الرافضين لتورط الولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية، يتزايد بين المشرعين والناخبين من الحزب الجمهوري.

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ونوهت المجلة بأن الجمهوريين منعوا في خريف العام الحالي، مرتين في الكونغرس تنفيذ "تطلعات ماكونيل، ورفضوا تخصيص مساعدات لأوكرانيا في مجلس الشيوخ كجزء من مشروع لتمويل عمل حكومة الولايات المتحدة، وكذلك رفضوا في مجلس النواب ربط تخصيص الأموال لكييف بتمويل الدعم العسكري لإسرائيل.

وكتبت المجلة: "بغض النظر عن كل شيء، فإن ماكونيل يفهم شيئا واحدا بشكل صحيح: ما لم يتم ربط تمويل أوكرانيا بمساعدة إسرائيل أو أمن الحدود الأمريكية، فإن فرص تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا قبل نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024 تبقى ضئيلة. إذا أراد ماكونيل أن يمنح أوكرانيا هدية كبيرة في عيد الميلاد، فإن التزامات أمن الحدود [الأمريكية] يجب أن تكون قوية بما يكفي لإقناع عدد كافٍ من الجمهوريين في مجلس النواب بالموافقة على توفير التمويل لأوكرانيا".

المصدر: تاس