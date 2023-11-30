الأمم المتحدة تدعو السلطات الروسية إلى إلغاء قرار المحكمة العليا بشأن "حركة المثليين"

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الروسية إلى إلغاء قرار المحكمة العليا، بشأن تصنيف "حركة المثليين" كمنظمة متطرفة وحظر أنشطتها في البلاد.

ودعا فولكر تورك، السلطات الروسية إلى إلغاء القوانين التي، في رأيه "تفرض قيودا لا مبرر لها على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو التميز ضد المثليين".

ويزعم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الروسية بتصنيف "حركة المثليين" على أنها متطرفة "له عواقب اجتماعية وجنائية كبيرة".

وصنفت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، الحركة الدولية لـ "مثليي الجنس" كمنظمة متطرفة وحظرتها في البلاد.

وجاء قرار المحكمة: "تمت تلبية مطالبة وزارة العدل الروسية، باعتبار أوساط المثليين كحركة متطرفة"، على أن يخضع القرار للتنفيذ الفوري.

وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية في أنشطة "حركة المثليين" على أراضي روسيا، و"تم تحديد علامات ومظاهر مختلفة للتوجه المتطرف، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".

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المصدر: تاس