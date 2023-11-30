البرلمان التركي يصادق على مذكرة تمديد مهام قوات بلاده في ليبيا

ذكر مراسل RT مساء اليوم الخميس، أن البرلمان التركي وافق على تمديد مذكرة عمل القوات التركية في ليبيا، لمدة 24 شهرا إضافيا.

ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا 24 شهرا إضافيا.

وأحالت الرئاسة التركية في 24 نوفمبر الجاري مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 24 شهرا إضافيا، تبدأ من 2 يناير المقبل وتنتهي في يناير 2026.

وأوضحت وكالة "الأناضول" أن المذكرة حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وجاء فيها: "هدف إرسال قوات تركية هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تسببها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وأرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا في 2 يناير 2020، وجرى تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لـ18 شهرا. ودعت المذكرة البرلمان إلى التصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ24 شهرا بدءا من 2 يناير 2024.

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المصدر: RT