لافروف يلتقى مع نظيره النمساوي على هامش الاجتماع الوزاري في سكوبيه

علق وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، على مشاركة نظيره الروسي سيرغي لافروف في الاجتماع الوزاري لدول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سكوبيه.

وقال شالنبرغ، في حديث نقله موقع Puls24 بعد اللقاء مع نظيره الروسي على هامش الفعالية: " نحن كغرب، لا يجوز أن نخشى من الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الروس".

إقرأ المزيد

وأشار الوزير إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تمارس الدبلوماسية التي يؤيدها هو نفسه. وقال: "هذه هي التعددية الكلاسيكية في أفضل حالاتها".

ووفقا للموقع، رحب شالينبرغ بقرار رئاسة مقدونيا الشمالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالسماح للوزير سيرغي لافروف بحضور الاجتماع السنوي للمنظمة في سكوبيه يومي الأربعاء والخميس.

وذكر الموقع بأن شالينبرغ كان في العام الماضي وزير الخارجية الغربي الوحيد، الذي انتقد رفض الرئاسة البولندية آنذاك دعوة لافروف لحضور اجتماع.

وأشار شالينبرغ أيضا إلى أنه في حالة أوكرانيا، يمكنه تفهم سبب رفض الوزير دميتري كوليبا المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري. وفي الوقت نفسه، يرى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "لا غنى عنها" خلال الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، التقى لافروف مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو وناقش معه الوضع في أوكرانيا وبعض المشاكل الدولية.

وعلى هامش نفس الفعالية الوزارية في سكوبيه، التقى الوزير الروسي مع وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان، وبحث معه العلاقات الثنائية وجدول الأعمال الإقليمي.

المصدر: وكالات