لأول مرة.. نزاربايف يعترف بوجود ولدين له من زواج عرفي

كشف الرئيس الأول لكازاخستان، نور سلطان نزاربايف، في كتابه الجديد "حياتي"، للمرة الأولى عن أن لديه ولدين ولدا في زواج غير رسمي، حسبما ذكر موقع Orda.kz الإخباري.

ووفقا للموقع، فإن الكتاب الذي ألفه نزاربايف نشرته دار "نشر فوليانت" وسيطرح للبيع في الأيام المقبلة، وقد تلقى سياسيون وخبراء وصحفيون النسخ الأولى منه.

وقال Orda.kz إن بعض فصول الكتاب مخصصة لأعمال الشغب التي وقعت عام 2011 في جاناوزين، وانتقال السلطة في عام 2019، واضطرابات يناير 2022.

وأضاف: "يأتي الكتاب بذكر الرئيس الحالي (قاسم جومارت) توكايف أيضا، وهناك بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام التي لم يكشف عنها من قبل عن علاقتهما. عدا ذلك، كما أخبرنا عالم سياسي تلقى الكتاب وقرأه بالفعل، لا يوجد تصريحات أو اعترافات أو معلومات جديدة في الكتاب ولكن ولأول مرة يتضمن اعترافا بالعائلة الثانية، وأسيل إيسابايفا وولدين".

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وأورد الموقع مقتطفا من الكتاب يقول إن نزاربايف كان متزوجا "حسب الزواج الإسلامي" من امرأة تدعى أسيل. ويُزعم أنها أنجبت منه ولدين - تاومان في عام 2005، وبايكن في عام 2008. وكان رد فعل زوجة نزارباييف الرسمية، سارة، على هذا الموقف "متفهما"، حسب المقتطف المذكور.

نور سلطان وسارة نزارباييف لديهما ثلاث بنات: داريغا ودينارا وعليا، ولم يكشف في السابق عن وجود وابنين للرئيس الأول لكازاخستان.

المصدر: "تاس"