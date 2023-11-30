الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 750 جنديا خلال يوم
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 750 عسكريا على محاور القتال الأساسية خلال آخر 24 ساعة.
جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمته:
- صد هجومين على محور كوبيانسك وخسائر العدو تصل إلى 45 جنديا
- صد هجوم على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 250 عسكريا
- صد هجومين على محور دونيتسك وخسائر العدو قاربت 270 جنديا
- تدمير محطة رادار مضادة للبطارية من طراز AN/TPQ-37 أمريكية الصنع في دونيتسك
- على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 100 عسكري
- صد ثلاث هجمات في منطقة قرية فيربوفويه على محور زابوروجيه وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 جنديا بين قتيل وجريح
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو نحو 55 عسكريا
- إصابة مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي 53 ومركز القيادة والمراقبة لكتيبة المدفعية التابعة للواء الميكانيكي 31 للقوات الأوكرانية في دونيتسك ومحطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية ST-68UM وP-18
- إصابة قوات ومعدات عسكرية في 118 منطقة
- إسقاط 9 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة
المصدر: وزارة الدفاع الروسية