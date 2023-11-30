مدفيديف: لم يعد هناك أشخاص مثل كيسنجر في البيت الأبيض

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر كان يأخذ الحقائق في الاعتبار ولم يتبع فقط شرائع السياسة الأمريكية.

وشدد مدفيديف، على أنه لم يعد يوجد في الإدارة الأمريكية والعالم الغربي، أشخاص مثل كيسنجر.

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وأضاف: "توفي هنري كيسنجر، الذي خدم بلاده بإخلاص خلال سنوات طويلة. وفي الوقت نفسه، كان براغماتيا يأخذ في الاعتبار الحقائق، ولم يتبع فقط شرائع السياسة الخارجية الأمريكية. الآن لا يوجد أي أثر لأشخاص مثله في الإدارة الأمريكية وفي العالم الغربي".

ويشار إلى أن هنري كيسنجر، الذي توفي عن عمر يناهز 100 عام في ولاية كونيتيكت، كان أحد أبرز السياسيين الأمريكيين الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الدبلوماسية.

وكان كيسنجر في طليعة من ساهم في تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وبفضل جهوده تمت أول زيارة للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون للصين في عام 1972.

المصدر: نوفوستي