كيم يشاهد صور قواعد أمريكية وقناة السويس التقطها قمر استطلاعي كوري شمالي

تمكن قمر صناعي استطلاعي تابع لبيونغ يانغ من التقاط صور لمواقع عسكرية أمريكية داخل وخارج حدود الولايات المتحدة وغيرها من المواقع العالمية وعرضت الصور أمام الزعيم كيم جونغ أون.

وقد قدم مركز بيونغ يانغ للرقابة والتنظيم العام التابع لإدارة هندسة الطيران والفضاء الحكومية إلى الزعيم كيم جونغ أون، صورة لقاعدة "سان دييغو" البحرية في كاليفورنيا.

إقرأ المزيد

وذكر المركز أنه تم التقاطها بتاريخ الأربعاء 29 نوفمبر الجاري، وصورة لقاعدة "كادينا" الجوية في أوكيناوا بدولة اليابان.

يشار إلى أن "كادينا" تعتبر أكبر منشأة للقوات الجوية الأمريكية تقع خارج حدود أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالإضافة إلى ذلك، من بين الصور التي تم عرضها لقطات لقناة السويس في جمهورية مصر.

وفي 23 نوفمبر الجاري، أفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية أن القمر الصناعي، الذي وضعته بيونغ يانغ في اليوم السابق، في مداره، التقط صورا لقاعدة "أندرسن" الجوية وميناء أبرا في جزيرة غوام الأمريكية وأرسلها إلى بيونغ يانغ.

وقالت الوكالة إن كيم جونغ أون، شاهد الصور المرسلة من قمر الاستطلاع الصناعي "ماليغيونغ-1" خلال زيارة لمركز التحكم بالأقمار الصناعية التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء.

إقرأ المزيد

وأشارت الوكالة أيضا إلى أنّ القمر الصناعي سيبدأ مهمته رسميا في 1 ديسمبر، بعد عملية ضبط دقيق قد تستغرق ما يصل إلى 10 أيام.

وقال "كيم" خلال زيارته إن هناك حاجة إلى تشغيل المزيد من أقمار الاستطلاع الصناعية لتعزيز قدرات بيونغ يانغ في مجال الدفاع عن النفس وفعالية وسائل الاستهداف العسكرية.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي اتهم فيه كيم واشنطن بمحاولة تحويل المنطقة إلى "قاعدة متقدمة لقواتها المعتدية وترسانتها النووية" من خلال نشر الأصول العسكرية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: تاس + يونهاب