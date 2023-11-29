وسائل إعلام: قمة "الناتو" تواجه أوكرانيا بحقيقة مزعجة

كتبت صحيفة Frankfurter Allgemeine أن لهجة مناقشة النزاع في أوكرانيا قد تغيّرت خلال اجتماع وزراء خارجية "الناتو".

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جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة جاء فيه أن "قلة من الناس يعتقدون أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على الخروج من المأزق، لذلك لا يريد أحد الحديث عن هجوم مضاد جديد في الربيع المقبل".

ويشير المقال إلى أن الجمود قد يستمر لبعض الوقت، في أحسن الأحوال حتى يوليو المقبل، عندما يحتفل الحلف بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في واشنطن.

وتابع كاتب المقال: "وهكذا تبدو التوقعات الحالية أكثر واقعية: لن تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات نحو توسيع (الناتو) قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية، وستحل مشكلة المطالب الأوكرانية على المستويات الخطابية فحسب".

وتوصل المقال إلى استنتاج مفاده أنه "لا توجد احتمالات حقيقية لانضمام أوكرانيا إلى (الناتو) قبل الانتخابات الأمريكية".

وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدءا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. ووفقا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

المصدر: Frankfurter Allgemeine