عبد اللهيان: واشنطن ماطلت في إصدار التأشيرات لمنعنا من حضور اجتماع الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان إن الولايات المتحدة ماطلت بإصدار التأشيرات لوفد وزارة الخارجية الإيرانية ما أدى إلى عدم مشاركته في اجتماع الأمم المتحدة.

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وشدد عبد اللهيان على أن الجهود متواصلة لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه "بطبيعة الحال حماس من تقرر كيفية مواصلة وقف إطلاق النار".

وقال إن "هناك الآن مبادرة مطروحة على الطاولة حول وقف إطلاق النار الدائم مقابل إطلاق سراح الأسرى وتبادل جميع الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل".

وتعقيبا على تأجيل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا، قال عبد اللهيان إن سبب ذلك هو انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لجلسة مجلس الأمن.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه تم التنسيق بين الجانبين لعقد هذه الزيارة بعد جلسة مجلس الأمن خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر: RT