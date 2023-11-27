بايدن يشكر مصر وقطر وإسرائيل على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه بذل جهودا مكثفة خلال الأيام الماضية لضمان التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، مؤكدا أنها يمكن أن تستمر في تحقيق النتائج.

وقال بايدن في بيان: "لقد ظللت منخرطا بعمق خلال الأيام القليلة الماضية لضمان أن تتحقق هذه الصفقة التي تم التوصل إليها وضمان استدامتها من خلال الوساطة والدبلوماسية الأمريكية المكثفة ويمكن أن تستمر في تحقيق النتائج. وتم حتى الآن إطلاق سراح أكثر من 50 رهينة وإعادتهم إلى عائلاتهم".

وأضاف: "مكنت الهدنة الإنسانية من زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين الأبرياء الذين يعانون في جميع أنحاء قطاع غزة. لقد قادت الولايات المتحدة الاستجابة الإنسانية في غزة، مستفيدة من سنوات من العمل كأكبر ممول للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وتابع بايدن: "نحن نستفيد بشكل كامل من وقف القتال لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تنقل إلى غزة، وسنواصل جهودنا لبناء مستقبل ينعم بالسلام والكرامة للشعب الفلسطيني".

واختتم الرئيس الأمريكي معلقا على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين: "اليوم، أود مرة أخرى أن أشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التزامهم بهذه العملية وعلى التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الفترة المقبلة، 48 ساعة، ولن نتوقف حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين يحتجزهم إرهابيو حماس".

وقبيل انتهاء مدة الهدنة بين إسرائيل و"حماس" في يومها الرابع، أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة"، كما أكدت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

المصدر: RT