كوريا الجنوبية تشارك لأول مرة في مناورات سيبرانية لحلف "الناتو"

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن قواتها تشارك للمرة الأولى في مناورات دولية للدفاع السيبراني لحلف شمال الأطلسي لتعزيز التعاون مع الحلف.

وقالت الوزارة إن قيادة العمليات السيبرانية في كوريا الجنوبية أرسلت 3 من أفراد الخدمة إلى إستونيا للمشاركة في تدريب هذا العام، بينما يشارك 8 آخرون في التدريبات من خلال الشبكات الافتراضية.

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وتجري مناورات الناتو السنوية للتحالف السيبراني 2023 في إستونيا في الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. ويحضرها 35 من أعضاء وشركاء الناتو، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتهدف التدريبات إلى تعزيز القدرة المشتركة للحلفاء على مواجهة التهديدات في الفضاء الإلكتروني.



وفي العام الماضي كانت كوريا الجنوبية مراقبا لهذه التدريبات، وهي تشارك هذا العام بشكل مباشر.

وفي ضوء اعتماد برنامج الشراكة المصمم بشكل فردي (ITPP) في يوليو، تعمل كوريا الجنوبية والناتو على تكثيف التعاون في 11 مجالا تتراوح بين مكافحة الإرهاب وعدم الانتشار إلى التكنولوجيات الناشئة والدفاع السيبراني.

المصدر: يونهاب