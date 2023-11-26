اليونان.. القبض على مهربين يبتزون المهاجرين بعنف والبحث جارٍ عن 7 آخرين

ألقت الشرطة اليونانية القبض على 6 أشخاص تقول إنهم أعضاء في عصابة كبيرة لتهريب البشر ابتزت الأموال من المهاجرين لمساعدتهم في العبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر ألبانيا المجاورة.

وقالت الشرطة يوم الأحد 26 نوفمبر إن المشتبه بهم الـ6، وهم سوري وفلسطيني و4 عراقيين، اعتقلوا يوم السبت في قرية تبعد أقل من 10 كيلومترات عن الحدود الألبانية.

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يشار إلى أنّه تم القبض على 7 آخرين من أعضاء العصابة في نفس المنطقة يوم 28 سبتمبر الماضي. في ذلك الوقت، تم العثور على 11 مهاجرا محتجزين في أكواخ ومواقع عسكرية مهجورة.

وقالت الشرطة في سبتمبر ذاته إن المهربين، الذين جمعوا بالفعل ما يزيد عن 1000 يورو (حوالي 1100 دولار) من كل مهاجر لمساعدتهم على العبور إلى ألبانيا، قاموا باحتجازهم، وطالبوا بمبلغ إضافي قدره 1500 يورو (1640 دولارا).

وذكرت الشرطة إن المهربين عذّبوا المهاجرين، وصوّروا جلسات التعذيب بالفيديو وأرسلوا اللقطات إلى أقارب الضحايا في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

ولكن هذه المرة، لم يتم العثور على أي مهاجرين مع المهربين. وقالت الشرطة إنها تبحث عن 7 أعضاء آخرين من العصابة ما زالوا طلقاء.

المصدر: أ ب