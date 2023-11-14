مصر تحذر.. سعي إسرائيلي لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول العالم

أخيراً، وبعد خمسة وسبعين عاماً من الصراع في فلسطين، ظهر الحل الأمثل والأكثر إنسانية للصراع. ببساطة نفرغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، فينتهي الصراع.

كيف لم يفكر أحد بهدا الحل المثالي طوال 75 عاما؟ صاحب الفكرة البراقة هو وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموترتيش، المستعد للمشاركة بهذا الجهد الإنساني رأفة بأهالي غزة. فكأن الكارثة التي حلت بالقطاع سببها منخفض جوي وصل إلى غزة من اليونان، وليست طائرات تل أبيب وصواريخ واشنطن وغطاؤها المستمر حتى اللحظة للحرب في غزة. لكن يسجل لسموتريتش أنه أكثر رأفة بالفلسطينيين من زميله وزير التراث، المستعد لإبادة غزة بالسلاح النووي، حتى ولو أباد معها المحتجزين الإسرائيليين..

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