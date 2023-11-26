الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة سمولينسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء يوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة سمولينسك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرة مسيرة في الساعة 23.20، تم إطلاقها من قبل نظام كييف في محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي"، مضيفة أن الدفاع الجوي تمكن من تدمير المسيرة التي كانت تحلق في أجواء مقاطعة سمولينسك.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع إسقاط صاروخين أوكرانيين من نوع "أس-200" فوق بحر آزوف، أطلقتهما قوات كييف.

المصدر: RT