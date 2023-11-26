تنسيق تركي إيراني لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة

أجرى رئيسا تركيا وإيران، رجب طيب أردوغان وإبراهيم رئيسي، محادثة هاتفية ناقشا خلالها الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتقديم مساعدات إنسانية وخطوات إرساء وقف دائم لإطلاق النار.

أعلن المكتب الصحفي التابع للرئاسة التركية عقب المحادثة في بيان: "جرت خلال الاتصال مناقشة الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على قطاع غزة وتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد الرئيس أردوغان على حاجة العالم الإسلامي، وبخاصة تركيا وإيران لاتخاذ موقف موحد ضد الفظائع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية،

وقال الرئيس أردوغان إن إيران وتركيا ستواصلان العمل معا لجعل وقف إطلاق النار المؤقت دائما وتحقيق السلام الدائم.

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إلى ذلك، ناقش الطرفان الاستعدادات لزيارة رئيسي إلى تركيا والتي ستجري في المستقبل القريب.

في 22 نوفمبر، توصلت حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية، لاتفاق تهدئة يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام على ان يتم خلالها تبادل الأسرى من الطرفين، بواقع 50 إمرأة وطفلاً ومراهقًا (تحت سن 19 عامًا) ممن تحتجزهم حماس في قطاع غزة مقابل 150 إمرأة وطفلاً ومراهقًا (تحت سن 19 عامًا) من السجون الإسرائيلية.

المصدر: تاس