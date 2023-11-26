قديروف يعلن إرسال دفعة جديدة من المتطوعين إلى منطقة العملية الخاصة

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن طائرة أقلعت في رحلة خاصة أخرى وعلى متنها دفعة من المتطوعين من غروزني إلى منطقة العملية الخاصة.

وقال قديروف في قناته على "تيليغرام": "انطلقت رحلة خاصة أخرى تنقل متطوعين من مطار غروزني الدولي الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد حاج قديروف إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقد وصلوا إلى غروزني من أنحاء مختلفة من روسيا للمشاركة في القتال".

وأوضح قديروف أن المتطوعين سبق لهم أن خضعوا لتدريبات قتالية في جامعة القوات الخاصة الروسية في غودرميس في سياق دورات تدريبية شاملة وضمن إطار برنامج مكثف، مضيفا أن ذلك يسمح بردف صفوف القوات بمقاتلين جدد فعالين وجاهزين للقتال.

المصدر: تاس