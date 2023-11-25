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رئيس وزراء بافاريا يعتقد أن ألمانيا تمر بأزمة دولة خطيرة

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رئيس وزراء بافاريا يعتقد أن ألمانيا تمر بأزمة دولة خطيرة
Legion-Media
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يعتقد رئيس وزراء بافاريا ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس سودر أن ألمانيا تمر بـ”أزمة دولة حادة” في ظل مشاكل الميزانية.

ويعتقد رئيس وزراء بافاريا ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس سودر أن ألمانيا تمر بـ”أزمة دولة حادة” في ظل مشاكل الميزانية.

ونقلت إذاعة بايريشر روندفونك عنه قوله في حدث انتخابي للاتحاد الاجتماعي المسيحي في نورمبرج: "لقد تخطت هذه الحكومة (الألمانية) مرحلة الفائدة منها، وإن مكانها، بالمعنى الدقيق للكلمة، يجب أن يكون في المعارضة".

وقال رئيس وزراء بافاريا: "ليست لدينا حالة طوارئ في الميزانية، بل لدينا حالة طوارئ حكومية".

فقد وجدت السلطات الألمانية نفسها في وضع صعب للغاية بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية (FCC) في وقت سابق عدم قانونية قرار مجلس الوزراء حول نقل الاعتمادات من بند إلى آخر.

المصدر: تاس

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