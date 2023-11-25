ماكرون يتعهد بالقضاء على العنف ضد المرأة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن الحرب ضد الانتهاكات ستستمر وإن العنف سينتهي.

ذكر ماكرون في مقطع فيديو نشره في حسابه على "X": "في كل يوم تتعرض النساء لممارسات قمعية وعنف واضطهاد. وفي كل يوم هناك آلام، وعذابات نفسية.. يمكننا إنهاء هذا كله، ويجب أن ننهي هذا، وسوف نفعل ذلك".

بحسب ماكرون، في عام 2022، تشير البيانات لتعرض 244 ألف امرأة فرنسية للعنف المنزلي، وهذا يمثل ضعف الرقم المسجل في عام 2017.

وأضاف: هذه البيانات تظهر أن النساء أصبحن أكثر حرية في التحدث عما يتعرضن له. وهذا مؤشر جيد، لكنه لا يغير حقيقة أن 118 امرأة لقين حتفهن على أيدي أزواجهن في عام 2022".

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وأشار الزعيم الفرنسي لوجود خطط لتفعيل أدوات مهمة لمساعدة النساء قريبًا، وهذا يتضمن إعداد قاعدة بيانات ستسمح لضباط الشرطة بتتبع الأشخاص الذين يرتكبون العنف المنزلي بشكل أفضل.

وأضاف، اعتبارًا من الأول من ديسمبر، سيبدأ تقديم مساعدة مالية لضحايا العنف الذين يجدون أنفسهم في أوضاع معيشية صعبة.

بالمناسبة، يحتفل العالم في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وقد تم الإعلان عن هذا التاريخ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1999.

المصدر: ريا نوفوستي