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لأسباب أمنية لم تعلن.. كيشيدا قضى ليلته في الفندق

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لأسباب أمنية لم تعلن.. كيشيدا قضى ليلته في الفندق
AP
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
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أفادت وكالة "كيودو" بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قضى ليلة الجمعة في أحد الفنادق بعيدا عن مقر إقامته، "لأسباب لم تعلن".

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ونقلت عن نائب الأمين العام للحكومة اليابانية هيروشي موريا قوله: "كإجراء مؤقت، طلبنا من رئيس الوزراء قضاء الليلة في أحد الفنادق وفي 24 نوفمبر سيعود إلى مقر إقامته".

وأضاف موريا: "سنمتنع عن التعليق لأسباب أمنية".

وعقد كيشيدا مساء الخميس الماضي، اجتماعا في مقر إقامته لبحث مشروع الميزانية الإضافية التي تجري مناقشتها حاليا في البرلمان.

ثم حضر الحفل في القصر الإمبراطوري وعاد إلى مقر إقامته في الساعة 20:00، لكنه غادر بعد ساعة وقضى الليل في فندق قريب.

وأوضح الوفد المرافق له أن السبب يرجع إلى "عطل فني"، لكنهه رفض تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

ومنذ عام 2005، يقع مقر إقامة رئيس الوزراء الياباني في مبنى مكتب رئيس الوزراء السابق، الذي تم بناؤه عام 1929.

المصدر: نوفوستي

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