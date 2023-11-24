اعتبر النائب ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب زيلينسكي، أن موسكو سوف توافق على الفور على اقتراح كييف الشروع في التفاوض.

وقال أراخاميا لصحيفة "سترانا": "ستوافق روسيا على الفور على اقتراح أوكرانيا بدء التفاوض".

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وأضاف واثقا: "سوف تجلس روسيا على الفور إلى طاولة المفاوضات بمجرد أن نوجه الدعوة لهم، سيجلسون إلى طاولة المفاوضات في اليوم التالي".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، إن روسيا مهتمة بإجراء مفاوضات حقيقية مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنها "يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية بشكل كامل".

وكتب بونداريف في قناته على "تلغرام": "نحن مهتمون بإجراء مفاوضات حقيقية (مع أوكرانيا)، على أن تأخذ في الاعتبار مصالح روسيا بالكامل ... صوت العقل سينتصر في النهاية، وأنا أعلم ذلك بالتأكيد".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن المزيد والمزيد من الأوكرانيين يدعمون فكرة أن تقدم أوكرانيا تنازلات إقليمية لتحقيق السلام مع روسيا.

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وفي الوقت نفسه، لم تستبعد الوكالة أن يكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يفكر بعد في استراتيجية مفاوضات السلام.

وقد أشار ممثلو روسيا على مختلف المستويات مرارا إلى أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سوف تتحقق، وأنه كلما أسرعت أوكرانيا في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، فتحت بعض الآفاق لحل الأزمة بشكل أسرع.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان إجبار زيلينسكي على التفاوض مع روسيا، دون محاولة إقناعه بذلك بشكل مباشر.

المصدر: وكالات