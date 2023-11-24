اعتبر رئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى" المعارضة فيكتور مدفيدتشوك، أن اختيار نظام كييف المسار الغربي أدى إلى تعرض أوكرانيا لخسائر فادحة وفقدانها دولتها.

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وكتب مدفيدتشوك في مقالة في موقع "أوكرانيا الأخرى": "اختار نظام كييف مسار الناتو، وخرج إلى طريق الحرب التي لم تكن البلاد بحاجتها... ولم تكن أوكرانيا الدولة الأولى التي اختارت المسار الغربي وتورطت بهذه الصورة في الحرب وتكبدت خسائر فادحة وفقدت دولتها".

وأشار إلى أن الناتو لا ينوي القتال لحماية أوكرانيا بل "يدفعها للحرب ويزودها بالسلاح ويستخدمها أداة ضد روسيا".

وقال: "أحداث الميدان (انقلاب عام 2014 في أوكرانيا) هي أسطورة كاذبة قتلت الدولة الأوكرانية وأثارت انشقاق المجتمع الأوكراني وأجبرت الكثير من الناس للعمل ضد مصالحهم. من الواضح أن الوضع في مجالات الاقتصاد والحريات السياسية والأمن بعد أحداث الميدان أصبح مهددا لدرجة أن الغرب بدأ في التفكير في شطب أوكرانيا زيلينسكي باعتبارها مشروعا فاشلا".

وأضاف أن "الأسطورة القائلة إن التكامل مع الاتحاد الأوروبي سيجعل أوكرانيا دولة غنية ليست لها أي أساس اقتصادي حيث كانت أوكرانيا دائما مخزنا ومصنعا لروسيا، وليس بالنسبة لأوروبا".

وأشار إلى أنه بعد قيام الاتحاد السوفيتي كانت أوكرانيا السوفيتية زعيما اقتصاديا وتم فيها تصميم تكنولوجيات نادرة وإنشاء قاعدة صناعية رائدة لتصنيع الطائرات والسيارات والفضاء والهندسة وصنع الآلات.

وأكد أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي "تم تدمير كل ذلك من قبل المسار الغربي، الذي لم يجلب أي فوائد لأوكرانيا".



المصدر: نوفوستي