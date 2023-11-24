"تلغراف": انتخابات برلمانية في بريطانيا قد تجري في الربيع المقبل

أفادت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر حكومية، بأن الانتخابات العامة في المملكة المتحدة قد تجري الربيع المقبل.

وحسب الصحيفة، فإن مسؤولين كبارا في وزارة المالية البريطانيا يبحثون حاليا تقديم مشروع الميزانية في فبراير المقبل، بدلا من شهر مارس، مثلما هو المعتاد.

وتشير الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطط قد تكون دليلا على التحضيرات لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في الربيع.

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ويتعين أن تجري الانتخابات في موعد لا يتعدي يناير 2025، بينما يعتزم رئيس الوزراء ريشي سوناك إجراء انتخابات مبكرة.

وكانت التقارير الإعلامية قد رجحت إجراء الانتخابات في أكتوبر أو نوفمبر عام 2024.

وتشير استطلاعات الرأي العام في بريطانيا إلى تقدم حزب العمال المعارض على حزب المحافظين الموجود في السلطة منذ 13 عاما.

المصدر: "ذي تلغراف"