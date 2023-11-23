الخارجية الروسية: العقوبات المفروضة على روسيا "غير مسبوقة"

قال دميتري بيريتشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، إن هناك توجهات لدى الغرب لفرض عقوبات “بحجة مكافحة التغيرات المناخية”.

قال الدبلوماسي خلال لقاء مائدة مستديرة عقد في مجلس الاتحاد: "هناك اتجاه خطير يهدف لفرض قيود تجارية بحجة مكافحة التغيرات المناخية".

ووفقا له، قبل ثلاث أو أربع سنوات، وعلى الرغم من كل التناقضات التي أحاطت بقضية شبه جزيرة القرم، تعاونت الدول الغربية مع روسيا وأشركوها في جهود مكافحة التغيرات المناخية، ولكن ها هي موسكو الآن "معزولة عن هذا المسار، لذلك تسعى لإعداد معاييرها الخاصة".

وأضاف أن إجمالي عدد الإجراءات العقابية المطبقة ضد روسيا "غير مسبوق"، فقد تجاوز 17.5 ألف عقوبة.

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ويفرض الغرب على روسيا عقوبات بالجملة على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وهي تشمل جميع القطاعات الاقتصادية لا سيما الطاقة والبنوك والصناعة والسياحة. ويشارك في هذه العقوبات بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دول مثل كندا واليابان واستراليا.

وحذرت روسيا مرارا من أن سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب لا تلقي بظلالها على روسيا فحسب، وإنما ترتد على الدول المبادِرة إلى فرضها بدرجة أكبر.

المصدر: ريا نوفوستي