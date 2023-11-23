اعتقال 20 شخصا في ألمانيا على ذمة قضية "مواطني الرايخ"

شنت الشرطة الألمانية حملة اعتقالات في ثماني ولايات اتحادية طالت أنصار حركة "مواطني الرايخ" المناهضة للحكومة، على ذمة التخطيط للانقلاب على السلطة.

جاء ذلك فيما أفادت به صحيفة Bild، حيث قالت الصحيفة إن "مداهمة ضخمة ضد ما يسمى بـ (مواطني الرايخ) قام بها 280 فردا من قوات الشرطة العملياتية يوم الخميس، حيث فتشوا عددا من المنشآت في 8 ولايات بصدد التحقيقيات الجارية".

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وقد تم تحديد ولايات: بافاريا وبادن فورتمبيرغ وهيس وشمال الراين ووستفاليا وشليسفيغ هولشتاين وبراندنبورغ وهامبورغ وساكسونيا السفلى.

وكان مكتب المدعي العام الألماني قد أفاد، ديسمبر الماضي، باحتجاز 25 شخصا للاشتباه في مشاركتهم بمؤامرة للاستيلاء على السلطة بالقوة في ألمانيا، وأجريت حينها عمليات تفتيش في منازل وشقق 27 شخصا آخرين. واستقت تلك المؤامرة أساساها الأيديولوجي من الشبكة اليمينية المتطرفة المكونة من منظمات QAnon وReichsburger. وقد تم تنفيذ الاعتقالات في الولايات الفدرالية بادن فورتمبيرغ وبافاريا وبرلين وهيسن وساكسونيا السفلى وساكسونيا وتورينغيا، كما تم اعتقال مواطن واحد في النمسا (كيتزبوهيل)، وآخر في إيطاليا (بيروجيا).

المصدر: Bild