بوتين يصل إلى مينسك لحضور قمّة "الأمن الجماعي"

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك قبل قليل، لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ويتضمن جدول أعمال القمة سبل تطوير نظام الأمن الجماعي، وسيبحث المشكلات الدولية والإقليمية.

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وأثار بوتين عشية زيارته إلى مينسك قضية تشكيل نظام دفاع جوي موحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأعلن استعداد موسكو لمواصلة وإكمال هذا العمل، وأن روسيا سلمت مؤخرا بطاريتين من صواريخ "إس-300" لطاجيكستان.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بوتين لا يعتزم عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع قادة دول المنظمة في مينسك.

ومن المنتظر أن يشارك في اجتماع اليوم الخميس زعماء دول المنظمة باستثناء رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الذي اعتذر عن الحضور.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 دول هي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

المصدر: RT