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خبيرة: أشد المتحمسين للمفاوضات مع روسيا يجلسون في مكتب شولتس

أخبار العالم

خبيرة: أشد المتحمسين للمفاوضات مع روسيا يجلسون في مكتب شولتس
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس
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صرحت رئيسة مركز الولايات المتحدة وأوروبا بمعهد بروكينغ، كونستانسا شتيلتسينموللر، بأن فشل الاستراتيجية الغربية بأوكرانيا أدى إلى تنشيط مؤيدي المفاوضات مع روسيا.

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وكتبت شتيلتسينموللر في مقالة لـ "Financial Times": "حقيقة أن أكثر المتحمسين للتسوية السلمية (في أوكرانيا) يجلسون في مكتب المستشار الألماني وهو سر معروف للتحالف (لحلفاء أوكرانيا)"، مشيرة إلى أن فكرة تقديم تنازلات لروسيا يؤيدها ليس فقط مستشارو المستشار الألماني، بل وعدد من المسؤولين في واشنطن.

وعبرت عن اعتقادها بأن استراتيجية التدخل المحدود التي تمسكت بها الولايات المتحدة وألمانيا في أوكرانيا، فشلت، وهذا ما تدل عليه تصريحات القائد العام الأوكراني فاليري زالوجني الذي أفاد بعدم تحقيق أي نجاحات في ساحة المعركة.

وشددت على أن الحرب في الشرق الأوسط والانتصارات السياسية للساسة اليمينيين المتطرفين في الولايات المتحدة وأوروبا تحد من إمكانيات واشنطن وبرلين أكثر فأكثر.
المصدر: نوفوستي

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