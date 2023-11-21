نيبينزيا: روسيا ستعقد اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا في 8 ديسمبر

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستعقد اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا في 8 ديسمبر المقبل.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "لن أدخل في تفاصيل كيفية تنفيذ السيناريو الانقلابي في الميدان، على أيدي المتعصبين القوميين، والذي أعد في الغرب" في إشارة إلى الأحداث التي بدأت في أوكرانيا قبل 10 سنوات، مع انطلاق الاحتجاجات ضد الرئيس فكتور يانوكوفيتش آنذاك.

وتابع نيبينزيا قائلا: "سنتيح إمكانية للحديث بتفاصيل أكثر للمشاركين في تلك الأحداث بأنفسهم خلال اجتماع خاص للمجلس وفقا لـ "صيغة آريا"، سنعقده يوم 8 ديسمبر".

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وتجدر الإشارة إلى أن جلسات مجلس الأمن الدولي بـ"صيغة آريا" عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي وسري للغاية تمكن أعضاء مجلس الأمن من تبادل الآراء بطريقة صريحة وخاصة، ضمن إطار مرن.

وقال نيبينزيا كذلك إن احتجاجات "الميدان" في أوكرانيا في 2013 و2014 "كان مخططا لها بمثابة الوسيلة لإضعاف روسيا بما يخدم مصالح الغرب"، مضيفا أنها أدت إلى "انقلاب دموي مناهض للدستور" وفي نهاية المطاف إلى "أزمة شاملة تمثل خطرا كبيرا على الأمن والسلام الدولي".

المصدر: تاس