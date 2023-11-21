"بلومبيرغ" الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي قد تفشل بتقديم 20 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن دبلوماسي أوروبي أن خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم 20 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا على مدى أربع سنوات قد تفشل بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

وقالت الوكالة: "الخطة الأولية للاتحاد الأوروبي لتقديم 20 مليار يورو مهددة بالفشل لأن بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، فشلت في الاتفاق على الشروط".

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ونوه الدبلوماسي الأوروبي بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تأمل بالاتفاق على الأقل على تخصيص 5 مليارات يورو العام المقبل.

وأكد دبلوماسي آخر أن هنغاريا تمنع مشاريع مختلفة لدعم كييف، لأنها تريد أولا مناقشة الإستراتيجية الخاصة بأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس، في وقت سابق من اليوم أن البيت الأبيض سيواجه صعوبات كبيرة في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا إذا لم يخصص الكونغرس أموالا إضافية من الميزانية الفيدرالية.

وفي وقت سابق أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن كييف قلقة إزاء حديث الدول الغربية عن ضرورة المفاوضات مع روسيا وتراجع الاهتمام بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي