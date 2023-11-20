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الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن نيته زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل توليه منصبه

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الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن نيته زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل توليه منصبه
AP
الرئيس الأرجنتيني المنختب خافيير ميلي
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صرح الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي بأنه ينوي زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل توليه منصبه.

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وقال ميلي في بث إذاعة "Mitre": "ستكون رحلتي الأولى إلى الولايات المتحدة... وبعدها سأذهب إلى إسرائيل... وكل هذا قبل أن أبدأ العمل".

فاز السياسي اليميني المتطرف خافيير ميلي، أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين. ومن المتوقع أن يتولى منصبه الجديد في 10 ديسمبر القادم.

المصدر: نوفوستي

 

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