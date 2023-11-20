قال رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك، إنه لا توجد في أوكرانيا ولا يمكن أن توجد أقلية قومية روسية، ويجب انتهاك حقوق الروس.

ونقل موقع Strana.ua عنه: "أنا ممتن للغاية لكل من لجنة البندقية والمفوضية الأوروبية لاستماعهما إلى الحجج ولأنهما نظرتا بتفهم إلى أنه ينبغي أن يكون هناك، مبدأ الاحترام المتبادل. لكن إذا لم يظهر هؤلاء الاحترام، بل على العكس من ذلك، قاموا بالاعتداء على أوكرانيا، فيجب انتهاك حقوقهم في هذا المجال. هنا وجدنا التفاهم المتبادل الكامل. لذلك، في الوقت الحالي لا توجد أقليات قومية روسية في أوكرانيا، ولا يمكن أن يكون هناك أي أقليات قومية روسية".

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ووفقا له، لا يجوز أن يتمتع ممثلو الشعب الروسي في أوكرانيا "بأي امتيازات".

وقبل أسبوعين، أدلت أولغا ستيفانيشينا، نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، بتصريح مماثل. وقالت: "لا توجد أقلية روسية في أوكرانيا"، بل هناك أوكرانيون فقط، وبعضهم يتحدث بالروسية".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، للصحفيين إن المفوضية الأوروبية، عند تقييم مدى استعداد أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لن تهتم بالوضع مع اللغة الروسية في هذا البلد.

بعد الانقلاب في أوكرانيا، بدأت السلطات هناك بمحاربة ليس فقط التاريخ السوفيتي، بل وكل ما يتعلق بروسيا واللغة الروسية.

في عام 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني قانونا "بشأن ضمان عمل اللغة الأوكرانية كلغة الدولة". وهذا يعني أنه يجب على المواطنين استخدام اللغة الأوكرانية في جميع مجالات الحياة.

المصدر: نوفوستي