قال فاليري تشالي، وهو سفير أوكراني سابق في واشنطن، إن سلطات كييف خلال حسابها لمختلف سيناريوهات حصولها على المساعدة الدولية، اصطدمت بأسوأ وضع ممكن.

وشدد تشالي على أن نظام كييف لا يريد الخروج عن فلك مصالح الحزب الجمهوري، حتى لا يفقد الدعم.

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وخلال تعليقه على زيارة أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني الأخيرة إلى واشنطن، قال تشالي إن سلطات كييف كانت خلال مناقشتها للسيناريوهات الثلاثة المتعلقة بالمساعدة الغربية، "لسبب ما تأمل بحدوث الخيار الأكثر تفاؤلا، لكن ما حدث بالفعل، ويحدث الآن، هو السيناريو الأسوأ، حيث تنوي مجموعة من الجمهوريين، كان من بينهم رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، استبعاد موضوع تقديم المساعدة لأوكرانيا. ويبقى غامضا طبعا ما يمكن توقعه في المستقبل".

ووفقا له، فمن الواضح بالفعل أن حجم المساعدات الغربية لأوكرانيا سينخفض.

وأشار تشالي إلى أنه تفاجأ بأن الوفد الأوكراني، يتكون نصفه من ممثلين عن مكتب فلاديمير زيلينسكي. وأوضح أن مكتب زيلينسكي اليوم يؤدي بالفعل وظيفة الحكومة.

في وقت سابق أفاد مكتب زيلينسكي، بأن يرماك وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد الأوكراني إلى الولايات المتحدة، التقى مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 13 نوفمبر.

يوم الجمعة الماضي وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مسودة الميزانية التي وافق عليها الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الفدرالية، دون أن تتضمن الخطة مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي