شولتس يؤكد لنتنياهو ضرورة تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال محادثة هاتفية السبت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هناك "حاجة ملحة لتحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة.

وقالت المستشارية الألمانية في بيان أن شولتس "شدد على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة".

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وأضاف أن "هدنات إنسانية يمكن أن تسهم في تحسن جوهري على صعيد توفير الرعاية للسكان".

وصرح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أمس الجمعة، أن تل أبيب لن توافق على وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جماعي للرهائن الذين احتجزتهم "حماس".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 12 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.

المصدر: نوفوستي