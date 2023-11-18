الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا ثلاثينيا للاشتباه بدخوله كنيسا يهوديا في اللد والهتاف "الله أكبر"

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أحد سكان مدينة اللد داخل الخط الأخضر والواقعة على ضواحي تل أبيب، للاشتباه بدخوله كنيسا يهوديا في المدينة وهو يهتف "الله أكبر".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الشاب الثلاثيني أثار الذعر في المكان، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.

وذكرت السلطات أن شرطة محطة اللد بدأت عملية البحث بعد تلقي بلاغ عن رجل دخل كنيسا في المدينة وصرخ "الله أكبر"، مؤكدة أنه غير مسلح.

وقالت إن عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث ألقوا القبض على المشتبه به واقتادوه للتحقيق.

وأشارت إلى أنه سيتم البت في مسألة مواصلة احتجازه إلى جانب طلب إرساله للفحص.

المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية