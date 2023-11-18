قائد الحرس الثوري الإيراني: عندما تُسارع واشنطن لنجدة إسرائيل هذا يعني أن الأوان قد فات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن "طوفان الأقصى" كان انعكاسا للجرائم التي ارتكبتها أمريكا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الذي هجروه من أرضه منذ 75 عاما.

وأضاف سلامي خلال مسيرة شهدتها طهران دعما لأطفال غزة ونصرة للشعب الفلسطيني وتنديدا بممارسات تل أبيب، أن "أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني في غزة واليوم العالم أبدى كراهيته للولايات المتحدة التي تعيش عزلة أكثر من أي وقت"، مشيرا إلى أن انهيار إسرائيل قريب جدا، وفق ما نقلته مراسلة RT في إيران.

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وتابع قائلا إن "طوفان الأقصی" أبطل السحر الذي أظهره الكيان الصهيوني لنفسه وعادة عندما تسارع أمريكا لإنقاذه هذا يعني أن الأوان قد فات".

ولفت سلامي إلى أن "طوفان الأقصی" أظهر أن مساعدة الدول الأجنبية لا يمكن أن تنقذ إسرائيل من خطر الانهيار، مضيفا أن الحرب على أطفال غزة دليل على انهيار تل أبيب.

وأوضح في السياق أن أي عمل من قبل واشنطن لن يمنع من انهيار إسرائيل، مبينا أن إسرائيل لم تعد قادرة على العيش بسلام وأمن وأصبح القلق جزءا لا يتجزأ من حياة اليهود.

وصرح قائد الحرس الثوري الإيراني بأن أمريكا وبعض الدول الأوروبية في عرض مهين للغاية في الحرب على أطفال غزة حيث سيطروا على المستشفيات ليظهروا قوتهم من خلال الاستيلاء على غرف العمليات.

وأشار سلامي إلى أن "طوفان الأقصى" أظهر أن مسافة انهيار إسرائيل 80 كيلومترا فقط في الظروف العادية.

المصدر: RT