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حمد بن جاسم يتساءل عن "مصير اللجنة التي قررتها القمة العربية والإسلامية لمتابعة حرب غزة"

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حمد بن جاسم يتساءل عن
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تساءل رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، بعد مرور أسبوع على انعقاد القمة العربية والإسلامية الأخيرة عن اللجنة التي تقرر تشكيلها خلال القمة لمتابعة الحرب الإسرائيلية في غزة.

وكتب حمد بن جاسم في منشور عبر تطبيق "X" أن "القمة العربية الإسلامية الأخيرة قررت تشكيل لجنة لمتابعة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتحرك لإيجاد حل عاجل يوقف المآسي الدموية والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وبعد مرور أسبوع .. أتساءل عما إذا كانت اللجنة المقترحة قد قررت تشكيلتها وسير وجدول أعمالها أم إنها ما زالت تتداول في ذلك؟".

وأعلن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في السعودية في الـ12 من شهر نوفمبر الجاري أن الدول المجتمعة قررت كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وكلفت القمة العربية والإسلامية وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين بدء تحرك دولي فوري لوقف الحرب على غزة.

المصدر: RT

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