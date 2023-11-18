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عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني: دخولنا عمليا الحرب سيخدم إسرائيل وليس القضية الفلسطينية

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عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني: دخولنا عمليا الحرب سيخدم إسرائيل وليس القضية الفلسطينية
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قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني حداد عادل إنه "ليس من الواضح أن يكون دخول إيران عمليا الحرب من مصلحة القضية الفلسطينية".

وأوضح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حداد عادل أمس في مقابلة مع قناة أفق الإيرانية، "ينبغي الرد على من يريد أن تدخل إيران في حرب غزة، قد يكون هذا ما يريده الكيان الصهيوني تحويل معركة غزة إلى حرب أوسع أي بين إيران وأمريكا" لافتا إلى أنه إن حدث هذا الأمر فإن "من سينجو من هذه المعركة هو الكيان الصهيوني".

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وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني ظل لسنوات يحرض الأمريكيين على الحرب مع إيران.. من الناحية الاستراتيجية ليس من الواضح أن دخول إيران عمليا الحرب سيكون من مصلحة القضية الفلسطينية".

المصدر: RT

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