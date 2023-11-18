تصريحات أردوغان في برلين حول "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها" تتصدر مواقع التواصل

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن غزة خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس ردا على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أردوغان خلال المؤتمر في برلين أمس الجمعة: "ولا ينبغي أن نقيّم الحرب الإسرائيلية ـ الفلسطينية تحت تأثير سيكولوجية المديونية.. هل قتلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين؟ نعم قتلت. هل تقصف المستشفيات ودور العبادة والكنائس؟ نعم تقصف. إنني كمسلم منزعج من ذلك.. لو كنا مدينين لما استطعنا التحدث بهذه الأريحية، ولكن من هم مدينون لا يستطيعون التحدث براحة".

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وأضاف: "إسرائيل قتلت حتى الآن 13 ألف فلسطيني، أغلبهم أطفال ونساء ومسنون، ودمرت كل شيء هناك، وتقريبا لم يبق مكان اسمه غزة جراء هجماتها".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "إطلاق النار على المستشفيات أو قتل الأطفال ليس له وجود في التوراة".



"أستطيع أن أتحدث بحرية لأننا لا ندين لإسرائيل بأي شيء". https://t.co/Om9cry9lRD — Ahmed Bassem (@AhmedBa95151837) November 18, 2023

لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية



ستقف المانيا اليوم على رجل واحدة بعد المؤتمر الذي عقد بين الرئيس اردوغان والمستشار شولتس:



نسف اردوغان رواية اسرائيل عن أحداث غزة.



أهان المانيا واعبترها أسيرة عند اسرائيل بسبب الهولوكوست.



دعم حماس بكل صراحة.



قال إن تركيا لا تحتاج ألمانيا. pic.twitter.com/AgyetJzH4H — الرادع العثماني 🇹🇷Osmanlı Caydırıcı (@RD_ottoman2023) November 17, 2023

لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

ستقف المانيا اليوم على رجل واحدة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الرئيس اردوغان والمستشار شولتس:

-نسف اردوغان رواية اسرائيل عن أحداث غزة.

-أهان المانيا واعبترها أسيرة عند اسرائيل بسبب الهولوكوست.

-دعم حماس بكل صراحة.

-قال تركيا لا تحتاج ألمانيا pic.twitter.com/bDiu1Jj7Yy — Tayssir Al Kojak (@tayssirmk) November 17, 2023

أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس في برلين:

أحب أن أتحدث بوضوح وصراحة. وسأتحدث بوضوح هنا أيضًا.

يتم الحديث عن 7 أكتوبر كأنه البداية، ولم يتم الحديث عما حدث بعد 7 أكتوبر على الإطلاق.

حماس هي هدفهم الرئيسي. فهل يمكن مقارنة أسلحة حماس بأسلحة إسرائيل؟

أنا أول زعيم يتخذ موقفا ضد… pic.twitter.com/TNgYzsGdBO — Mahmoud hamdy (@abohamza25jan) November 17, 2023

الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك في برلين يجلد المستشار الألماني أولاف شولتس:

"أنا أتكلم بحرية لأننا لسنا مدينين لإسرائيل بأي شيء، فالمدينون هم من لا يستطيعون التحدث بحرية، أما نحن فلم نرتكب المحرقة.." pic.twitter.com/7Gk9lQRJkv — mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) November 17, 2023

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "إطلاق النار على المستشفيات أو قتل الأطفال ليس له وجود في التوراة".



"أستطيع أن أتحدث بحرية لأننا لا ندين لإسرائيل بأي شيء". https://t.co/Om9cry9lRD — Ahmed Bassem (@AhmedBa95151837) November 18, 2023

المصدر: RT