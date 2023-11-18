 
مباشر

تصريحات أردوغان في برلين حول "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها" تتصدر مواقع التواصل

أخبار العالم

تصريحات أردوغان في برلين حول
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wfvi

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن غزة خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس ردا على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أردوغان خلال المؤتمر في برلين أمس الجمعة: "ولا ينبغي أن نقيّم الحرب الإسرائيلية ـ الفلسطينية تحت تأثير سيكولوجية المديونية.. هل قتلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين؟ نعم قتلت. هل تقصف المستشفيات ودور العبادة والكنائس؟ نعم تقصف. إنني كمسلم منزعج من ذلك.. لو كنا مدينين لما استطعنا التحدث بهذه الأريحية، ولكن من هم مدينون لا يستطيعون التحدث براحة".

إقرأ المزيد
أردوغان: لم يبق من غزة شيء
أردوغان: لم يبق من غزة شيء

وأضاف: "إسرائيل قتلت حتى الآن 13 ألف فلسطيني، أغلبهم أطفال ونساء ومسنون، ودمرت كل شيء هناك، وتقريبا لم يبق مكان اسمه غزة جراء هجماتها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا