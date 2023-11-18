صندوق النقد الدولي: الصراع الراهن يدمر سكان غزة واقتصادها

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من أن الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل "يدمر سكان غزة واقتصادها".

وفي مقابلة مع "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، قالت جورجيفا، إن الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس له "آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية".

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وأضافت: "الحرب بين إسرائيل وحماس مدمرة لقطاع غزة، واقتصاد الضفة الغربية يتأثر بشدة وإسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا".

وأشارت جورجيفا إلى أن الصراع الدائر "يشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة".

المصدر: وكالات