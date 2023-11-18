وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة المقرر علاجهم في الإمارات إلى رفح

أعلن مصدر في الهلال الأحمر المصري، عن وصول أول دفعة من الأطفال المرضى الفلسطينيين، المقرر علاجهم في الإمارات، إلى معبر رفح، وفق ما ذكره موقع "رفح نيوز أون لاين".

ووفق الموقع، قال المصدر إن الأطفال تم نقلهم أمس الجمعة، على متن سيارات الإسعاف الفلسطينية، وجار نقلهم إلى مطار العريش الدولي بصحبة مسؤولين من وزارة الصحة الإماراتية، تمهيدا لسفرهم إلى الإمارات.

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من جهته أكد الدكتور رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، وفق ما ذكره موقع "مصر تايمز"، وصول دفعة جديدة من الأطفال المرضى المقرر علاجهم في الإمارات، طبقا لمبادرة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دوله الإمارات العربية، الذي طالب باستضافة الإمارات 1000 مريض، من الأطفال للعلاج ومعهم 1000 من مرافقيهم.

وأضاف عبد الناصر، أن الأطفال المرضى في طريقهم إلى مطار العريش الدولي تمهيدا للسفر إلى دولة الإمارات مساء أمس الجمعة، مشيرا إلى أنهم في انتظار وصول الأطفال الخدج من غزة والمقرر علاجهم في مستشفيات سيناء.

واستقبل معبر رفح، مساء الجمعة، عددا من مصابي الحرب في قطاع غزة، فيما بدأ الفريق الطبي تقييم الحالات.

المصدر: وكالات