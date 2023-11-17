وصف ما نشره بـ"البغيض".. البيت الأبيض يدين ترويج إيلون ماسك لمعاداة السامية

دان البيت الأبيض الجمعة "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا).

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وتعقيبا على منشور لماسك تبنى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه "من غير المقبول" تكرار "كذبة بشعة" بهذا الشكل.

وأضاف "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية، والذي يناقض قيمنا الأساسية كأميركيين"، متابعا "علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت عن أي شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأميركيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا".

واعتبر بايتس أنه "من غير المقبول ترديد هذه الكذبة البشعة التي تقف خلف أكثر الحوادث المعادية للسامية دموية في التاريخ الأمريكي، خصوصا هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وجاء تعليق البيت الأبيض تعقيبا على قيام ماسك بالرد على منشور معاد للسامية عبر منصة "إكس" بالقول "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

You have said the actual truth — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أمريكية اعتبروا أن المنشور الأساسي يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة بوجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء.

ومن متداولي هذه النظرية منفّذ عملية إطلاق نار في كنيس في بيتسبرغ في العام 2011 التي أدت إلى مقتل 18 شخصا.

المصدر: أ ف ب