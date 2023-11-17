مشاهد مروعة في الأفق.. "لكنها لن توقف إسرائيل"!

رأت وسائل إعلام دولية في مداهمة الجيش الإسرائيلي الأخيرة لمستشفى الشفاء الأكبر في غزة، بمثابة اللمسات الأخيرة لما يرون أنه استيلاء على القسم الشمالي من القطاع.

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شبكة "أي بي سي نيوز" لفتت في هذا السياق إلى أن إسرائيل تصف القسم الشمالي من غزة بأنه، "مقر حركة حماس الحاكمة".

هيئة الإذاعة الأمريكية تلفت إلى تحديات تلوح في الأفق، تصفها بالرئيسة فيما الجيش الإسرائيلي يوجه أنظاره إلى جنوب غزة، وتتمثل في التالي:

الصبر الدولي لغزو طويل الأمد بدأ يتلاشى. الهجوم العسكري الواسع هناك، مع بقاء ما يقرب من 2 مليون مدني نازح من غزة في ملاجئ مكتظة في الجنوب، يمكن أن يطلق العنان لكارثة إنسانية جديدة خلال الشتاء البارد.

الإسرائيليون في هذه الأثناء باندفاعهم الأعمى يبدو أنهم على عجلة من أمرهم. على سبيل المثال، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يمهد لفكرة احتلال كامل قطاع غزة بالحديث عن ضرورة وجود قوة كبيرة جدا في المستقبل القريب في غزة، لتجنب ما وصفها بـ"عودة حركة حماس إلى السلطة".

الرئيس الشكلي في النظام الإسرائيلي قال لصحيفة فاينانشيال تايمز: "إذا انسحبنا عقب ذلك من سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا ترك فراغ... لن يرغب أحد في تحويل هذا المكان، غزة، إلى قاعدة إرهابية".

بالمقابل يشكك بعض الخبراء بما تعلنه تل أبيب من تحقيق مكاسب على الأرض معتقدين أن الحرب الحقيقية في غزة لم تبدأ بعد، وأنها ستكون تحت الأرض في القسم الجنوبي المكتظ بالسكان، وأنها ستكون طويلة ودموية.

حتى الآن يمضي الإسرائيليون في حربهم المدمرة في القطاع غير عابئين بالأوضاع الإنسانية في غزة وبتحذيرات المنظمات الدولية عن كوارث ومذابح وشيكة إذا تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية بوتيرتها الحالية وفقا لتهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية أكتوبر الماضي بـ "تدمير العدو فوق الأرض وتحت الأرض".

الجحيم الذي فتحته إسرائيل على سكان غزة ردا على هجوم 7 أكتوبر، تسبب حتى الآن في مقتل 11470 شخصا في القطاع، بينهم 4707 أطفال، في حين تجاوزت الإصابات 29 ألفا.

إسرائيل لا ترى للفلسطينيين مستقبلا أبعد من الخيام، وهي تؤكد أن المدنيين الفلسطينيين سيكونون في أمان أكبر في جنوب غزة، وفي نفس الوقت تواصل طائراتها شن غارات عنيفة على أهداف في هذه المنطقة يقتل فيها المدنيون.

أمير أفيفي، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد والنائب السابق لقائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، يشدد على أن تدمير حماس غير ممكن من دون الاستيلاء على كامل قطاع غزة.

هذا الجنرال يفتح هو الآخر الباب أم "النكبة"، الخيار الوحيد الذي يقدم للفلسطينيين، مشيرا إلى أن العديد من الفلسطينيين النازحين قد ينتقلون إلى "منطقة إنسانية" تحاول إسرائيل إقامتها في جنوب غرب غزة، أو الأفضل من ذلك، إلى مصر المجاورة، زاعما على الرغم من سقوط مثل هذا الخيار تماما بالرفض المصري القاطع، بأن "هذا هو المكان الأكثر أمانا بالنسبة لهم".

مهندس هذا المشروع الجنرال الإسرائيلي المتقاعد ورئيس مجلس الأمن القومي السابق جيورا آيلاند، مطمئن تماما، ويرى أن الضغط الدولي لن يكون له أي تأثير يذكر.

الجنرال الإسرائيلي يتوقع أن يكتمل "الهجوم" الإسرائيلي في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى، معتبرا في نفس الوقت أن تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع "أمر لا مفر منه"!

جيورا آيلاند يمضي في هذا السبيل قائلا: "لا أعتقد أن هناك طريقة معقولة لمنع حدوث أزمة إنسانية هناك... يمكن للجميع توقع رؤية مشاهد مروعة من هناك. لكنها لن توقف إسرائيل".

المصدر: RT